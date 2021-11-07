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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla İran sınırına gitti

07 Kasım 2021 15:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İran sınır hattına gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde ‘inceleme ve denetlemelerde’ bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

Milli Savunma BakanıHulusi Akarkuvvet komutanıİransınır
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