Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Akar mesajında, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.