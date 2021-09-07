Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan'da yeni yönetim ile diyalog kuruluyor mu?” sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri BakanlığI, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Afganistan'daki yeni Taliban yönetimiyle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Hürriyet'ten Gizem Karakaş'ın haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akar, "Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca insan var. Temennimiz şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. İnşallah her şey iyi olur diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

“Yeni yönetim ile diyalog kuruluyor mu” sorusu üzerine ise Bakan Akar, "Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.