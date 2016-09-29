T24 LogoT24 Logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Gaziantep'te, sınırda incelemelerde bulundu

Savunma Bakanı Işık'a Orgeneral Çolak eşlik etti

29 Eylül 2016 16:21

Milli Savurma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'la birlikte Gaziantep'e gelerek Vali Ali Yerlikaya'dan sınır hattındaki son durum hakkında bilgi aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, sabah saatlerinde hava yoluyla Gaziantep'e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında valilik binasına gelen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, burada sınır hattındaki son durum ve kent güvenliği ile ilgili konulanda Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, yine yoğun önlemler arasında 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.

Bakan Işık ve Orgieneral Çolak'ın burada hazır bekletilen helikopterle Hatay'a geçecek.

ETİKETLER

Milli Savunma BakanıFikri AşıkKara Kuvvetleri KomutanıSalih Zeki ÇolakGaziantepVali Ali Yerlikaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24