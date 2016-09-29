Milli Savunma Bakanı Gaziantep'te, sınırda incelemelerde bulundu

Milli Savurma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'la birlikte Gaziantep'e gelerek Vali Ali Yerlikaya'dan sınır hattındaki son durum hakkında bilgi aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, sabah saatlerinde hava yoluyla Gaziantep'e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında valilik binasına gelen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, burada sınır hattındaki son durum ve kent güvenliği ile ilgili konulanda Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, yine yoğun önlemler arasında 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gitti.

Bakan Işık ve Orgieneral Çolak'ın burada hazır bekletilen helikopterle Hatay'a geçecek.