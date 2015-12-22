Milli Savunma Bakanı: Eğitici personel Başika'da kalacak

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin Musul'daki Beşika kampındaki askeri varlığını artırmaya yönelik girişimi ve merkezi Irak hükümetinin tepkisi ile ilgili olarak TBMM'de brifing verdi. Yılmaz, "Irak ordusunun 70 bin kişilik kuvveti Musul'u DEAŞ'a teslim etmiştir. DEAŞ taarruzu karşısında Şiilerden oluşan Musul'u vatan toprağı olarak görmemiştir. Yerel halk, merkezi hükümetin siyasetinden duyduğu bıkkınlıkla direniş göstermemiştir. DEAŞ'ın ilerleyişinin nedeni mezhepçi uygulamalardır" dedi.

AKP'nin grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Yılmaz, Musul'daki kamplarda eğitim verildiğini ve askeri yığınağın güvenlik amacıyla yapıldığını belirterek, oradaki askerin çekileceğini ifade etti. Yılmaz eğitim veren personelin durumu ile ilgili olarak "Eğitici personel Başika Kampı'nda kalacağını" kaydetti.

Bakan Yılmaz'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Dünyayı şaşırtan bir süratle Irak'ın 3'te 1'ini kontrol altına almasını, sahip oldukları deneyim ve muharebe araçlarıyla açıklamak mümkün değildir. Irak ordusunun 70 bin kişilik kuvveti Musul'u DEAŞ'a teslim etmiştir. DEAŞ taarruzu karşısında Şiilerden oluşan Musul'u vatan toprağı olarak görmemiştir. Yerel halk, merkezi hükümetin siyasetinden duyduğu bıkkınlıkla direniş göstermemiştir. DEAŞ'ın ilerleyişinin nedeni mezhepçi uygulamalardır.

DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinde yerel halk ve kuvvetler güvenilmesi gereken tek kurumdur. Gerek Irak Meclisi, gerek Irak hükümeti yoğun çaba sarf etmektedir. Bağdat'taki bazı çevrelerin engellemeleri nedeniyle bu gerçekleşememektedir.

Musul Ulusal Muafız Kuvvetlerin eğitimine başlanmıştır. Bu destek dönemin Musul Valisi daveti ve Irak hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Irak hükümeti gerçekleştirilen görüşmelerde faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirilmiştir. Irak hükümeti ve kamuoyuna açık bir şekilde 2 bin 441 askerin eğitimi tamamlanmıştır. Farklı yerlerde 2 bin 800 peşmergeye eğitim sağlanmıştır. 16 bin Iraklı'ya eğitim verilmiştir. Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Macaristan, Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda gibi ülkeler orada eğitim vermektedir.

TSK'ca eğitilmiş güçlerin Sincar'da elde ettiği başarılar ve Musul'a yönelik harekat hazırlıkları, DEAŞ örgütünün silahlı unsurlarımıza saldırı riskini artırmıştır. Başika Kamp alanının cepheye birkaç kilometre mesafade bulunuyor. Kamptaki askerlerimizin can güvenliğini göze alarak takviye güç konuşlandırdık. Tamamen askeri gereklilikten yapılan bu intikal Irak'taki siyasetin aracı haline geldi. Bu durum istismar edildi. Tansiyonun düşürülmesi ve ikili olarak görüşmelerin yapılması için gerekli önlemleri aldık.

Yapılan temaslar çerçevesinde, Başika'daki kampta yeni bir tanzime gidilerek kuvvetin bir kısmı başka bir yere intikal etti. Tüm açılımlar yanıtsız kaldı. Irak'ın çağrısıyla BMGK'da dışişleri bakanlığı nezlinde tek Irak katıldı. Ülkemizin konuya bakışı ile Irak'ın bakışı arasındaki değerlendirmeler açıkça aktarıldı. Neticede toplantı karar belgesi kabul edilmeden sona erdi.

DEAŞ'ın Başika'ya düzenlediği saldırı, aldığımız önlemlerin gerekliliğini gösterdi. Bu süreçte başta ABD olmak üzere koalisyon güçleriyle yakın temaslarımız sürdü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Obama ile görüştü. Son olarak Dışişleri Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımızın onayıyla açıklama yapıldı ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu açıklandı. Sürecin devam edeceğini kaydettik.

Kendi egemenliği konusunda hassas olan ülkemiz, diğer ülkeler için de aynı hassasiyeti göstermektedir. Irak hükümetinin Musul üzerinde kontrolü bulunmamaktadır. Diğer pek çok ülke gibi katkılarını sürdürmektedir.

Başika'daki temel amacımız, Irak hükümetinin Musul'da kontrolü tekrar ele almasını sağlamaktır."