Milli Savunma Bakanı Canikli: Hem müttefiklik hem teröre destek bir arada olamaz (2)

ÖZHASEKİ\'DEN ÖZTÜRK\'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'yi uğurladıktan sonra, bu sabah bıçaklı saldırıya uğrayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk\'e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Özhaseki\'ye Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik eşlik etti. Başkan Öztürk\'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Özhaseki, \"Rabbim bir daha göstermesin. Demek ki bu da bir imtihan. Allah acil şifalar versin\" dedi.



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