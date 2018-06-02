Milli Savunma Bakanı Canikli: Bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, \"Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin\'de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır. Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri\'mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir\" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden şu paylaşımlarda bulundu: \"Muharrem İnce, Afrin Operasyonu’nun Kahraman Komutanlarından İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökecekmiş. Sayın İnce, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutandır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı\'nı alkışlıyor, hatırlatırım... Ayrıca Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin’de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır. Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir. Sizin Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu oradaki teröristleri korumak için TSK’nın Afrin’e girmesine karşı çıkmıştı. Siz, şimdi Afrin’deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin intikamını mı almaya çalışıyorsunuz. İlla birşey yapmak istiyorsan teröristlere ve onların siyasi uzantılarına her türlü desteği veren partiniz CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yakasına yapış. Ancak öyle anlaşılıyor ki siz de Kılıçdaroğlu gibi teröristlerle etkili mücadele edilmesinden rahatsızsınız...\"