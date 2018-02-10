Milli Savunma Bakanı Canikli, 15 Temmuz darbe girişimindeki kayıp silahların sayısını açıklamadı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Tmmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin kendisine yöneltilen soru önrergesine verdiği yanıtta kaybedilen silah ve mühimmat miktarını açıklamadı.

15 Temmuz darbe girişiminde kaybolan ve dağıtılan silahlara ilişkin belirsizlik sürüyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir cinayet sanığının “Tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım” sözleri üzerine Ankara Valiliği bunun henüz tespit edilemediğini savunmuştu. Ankara Valiliği ve emniyeti sivillere silah dağıtılmadığını savunsa da o gece kaybolan silahların olduğu biliniyor.

"Bulunanlar envantere dahil ediliyor"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlandığını açıkladı. Ayrıca konunun adli makamlarca da soruşturulduğunu belirten Canikli, “Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.” dedi.

Ancak ne kadar silah ve mühimmatın kayıp olduğunu açıklamayan Canikli, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle, 3 Kasım 2017 tarihi itibariyle TSK’den 8 bin 570 kişinin ihraç edildiğini aktardı.