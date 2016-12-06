Milli Savunma Bakanı: Askerimizi vuran uçak Şam'ın, ama İHA kimindi araştırıyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı harekâtını kapsamında Suriye'de bulunan 4 askerin hava saldırısıyla şehit edilmesine ilişkin olarak "Askerimizi vuran uçak Şam’ın, ama İHA kimindi araştırıyoruz" dedi. Rus uçağının düşürülmesinin yıldönümü olan 24 Kasım'da düzenlenen saldırıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada Suriye rejimi işaret edilmişti.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberi şöyle:

Suriye’de El Bab bölgesinde Türk birliğini bombalayan ve 4 askeri şehit eden uçakla ilgili birçok veri mevcut.

Nereden kalktığından uçuş izinin hangi havaalanında sonlandığına, eğitim amaçlı üretilmiş olsa da gerektiğinde muharip yapıya dönüştürülen L-39 Albatros tipi olduğuna kadar her bilgi mevcut.

Bu kapsamda da Ruslar, kontrollerindeki Nayrap Havaalanı’na inmiş olmasına karşın uçakla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Alanya’daki toplantıda, "Saldırıyı ne Rusya ne de Suriye rejimi yapmıştır" dedi.

Bütün gözler Suriye’de rahat hareket edebilecek Rusya’nın dışındaki tek ülke olan İran’a çevrildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı da yanına alıp sabaha karşı Tahran’a gitmesi de bakışları bu yöne çevirdi.

Meclis’te dün bütçe görüşmeleri sürerken kuliste önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la bu konuyu konuştum.

İHA kimin?

Öncelikle, bugüne kadar yazılıp çizilenlere bakıldığında Türk askerini bombalayan bir uçaktan söz ediliyor, arada bir de insansız hava aracından (İHA) bahsediliyordu.

Nitekim Lavrov da olayla ilgili açıklamada bulunurken, "Şam rejiminin İHA’sı yok" demişti.

Çavuşoğlu da Lübnan gazetesine verdiği demeçte, "Suçlama oyununun devam ettiğini belirterek, 'Ruslar, ‘Saldırıyı doğrudan Suriye rejimi yapmadı’ demiyor, ama o uçakların saldırı gücünün olmadığını ve rejimin de İHA’sının bulunmadığını söylüyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

İki bakanla sohbetimden anladım ki bu konuda bir netliğe ulaşılmış.

Milli Savunma Bakanı Işık dünkü sohbetimizde buna açıklık getirdi, "Uçağın Şam rejimine ait olduğunu biliyoruz, ama orada bulunan İHA’nın kime ait olduğu konusunu araştırıyoruz" dedi.

Sözlerini açmasını isterken, “İran’a dönük bir şüphelerinin olup olmadığını?” sordum.

Cümlesini bu kez, "Uçak Şam’ın kontrolünde kalkmış, o konuda eminiz, ama İHA kimin kontrolünde kalktı onu araştırıyoruz" diye genişletti, doğrudan bir suçlamada bulunmaktan kaçındı.

Uçağı konuşmadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise sohbetimizde Tahran gezisine açıklık getirdi.

Tahran’a sabaha karşı gitmelerinin gerekçesini, "KKTC’de bulunuyorduk, uçak o saatte kalktığı için mecburen sabaha karşı gittik, apar topar gitmiş değiliz" diye açıkladı.

Türk askerine uçakla yapılan saldırının Tahran ziyaretinde ele alındığı iddiasını da yalanladı ve şunları söyledi:

"Tahran ziyaretimizin uçakla ilgisi yoktu; o konu ele alınmadı, gündeme gelmedi. Suriye’de barışın sağlanmasına dönük süregelen görüşmelerin 4’üncüsü için gittik. Ateşkesin nasıl sağlanacağı, insani yardımların nasıl ulaştırılacağı, ateşkesin ardından atılacak adımları görüşüyoruz. Uçakla alakalı değildi.”

Her iki bakanın sözleri açık...

El Bab yakınlarında 4 Türk askerinin şehit olmasına yol açan uçak doğrudan talimatıyla kalkmamış olsa da Şam rejimine ait...

Ancak ona yol gösteren İHA’nın kime ait olduğu konusunda kuvvetli şüphe var ama kesin delile ulaşılması için çaba sarf ediliyor...