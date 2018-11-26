Milli Savunma Bakanı Akar'dan "TSK, İslam'ın ordusu mu?" sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili olarak sorduğu “Peygamber ocağı diyorsunuz askeriyeye, TSK, İslam’ın ordusu mu? Eğer Öyleyse niye Hristiyanları, Musevileri veya diğer inançtan olanları askere alıyorsunuz’ sorusuna yazılı yanıt verdi.

Akar, Paylan’ın askerlikle ilgili olarak işaret ettiği tanımlara girmeden soruyu yanıtladı. "Anayasa’da herkesin eşit olduğunu düzenleyen 10. Maddesi ile askerlikle ilgili 72. Madde ve Askerlik Kanunu’nun 1. Maddesine" dikkat, çekerek yanıt veren Akar, “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı her erkek askerlik hizmetine tabu tutulmaktadır. Askerlik görevinin dışında, din ve inanç ayrımcılığı yapılmamaktadır” dedi.

Milli Savunma Bakanı, şüpheli asker ölümlerinin nefret suçu içerdiğini belirten Paylan’ın, “Bununla ilgili soruşturmalara baktınız mı” sorusuna, “Bahse konu suçla ilgili herhangi bir bilgi, ihbar veya rapor bulunmamaktadır” yanıtı verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan’ın Bakan Akar’a yönelttiği soru şöyle:

1- “Peygamber ocağı" diyorsunuz askeriyeye, "İslam'ın son ordusu" deniyor, cihat ilan ediyor mesela meclis başkanımız. Şimdi, düşünün ben de askerlik yaptım, mecburdum, Hristiyanlar da Museviler de askerlik yapıyor. İslam'ın ordusu mu TSK ? "Eğer öyleyse niye Hristiyanları, Musevileri veya diğer inançtan olanları askere alıyorsunuz?" diye soruyorum.

2- Sayın Bakan şüpheli asker ölümlerinin nefret suçu içerdiğini düşünüyoruz kısmen. Bununla ilgili soruşturmalara baktınız mı? Sevag Balıkçı 5 yıl önce öldürüldü bir Ermeni genç bir nefret suçuna kurban gittiğini düşünüyoruz. Öldürülen pek çok asker yani şu anlamda söylüyorum iddia olarak Kürt, Alevi, Ermeni olabiliyor. Bunların nefret suçu içerebileceğine baktınız mı? Bunu soruşturur musunuz?

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Paylan’a yazılı cevabı şöyle:

Anayasamızın 10. Maddesinde , “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir”.

72. maddede, “ Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir” hükümleri yer almaktadır.

1111 sayılı Askerlik Kanunun 1. Maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tebaası olan her erkek iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmünü amirdir.

Belirtilen kanuni dayanaklar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek askerlik hizmetine tabu tutulmaktadır. Askerlik görevinin ifasında din ve inanç ayrımcılığı yapılmamaktadır.

(Nefret suçu sorusuna ise, Bahse konu suçla ilgili herhangi bir bilgi, ihbar veya rapor bulunmamaktadır”