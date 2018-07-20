Milli Savunma Bakanı Akar'dan bedelli askerlik açıklaması: Hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun yapıldığını söyledi. Akar, "Bu çalışma Meclis'e sunuldu. Çıkacak yasanın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Akar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Gerekli faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonlarımız sürecek.

"Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Hulusi Akar, "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclisimize sunuldu. Söz konusu yasanın ülkemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."