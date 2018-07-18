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Bedelli askerlik için kredi faizi ne kadar olacak; kaç taksitle ödeme yapılabilecek?

15 bin lira bedel için kredi çekmek isteyenler bedelli askerlik kredisi ve taksitlerini merak ediyor

18 Temmuz 2018 20:04

AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 18 maddelik kanun teklifinde bedelli askerlik için yaş 25 bedel ise 15 bin olarak belirlendi. 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün askerlik yaparak bedelli askerlikten yararlanacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençler bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik taksit tutarlarını merak ediyor.

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

Bedelli askerlik kredisi için faiz oranları

12 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:
Faiz oranı: Yüzde 1,67
Aylık: 489
Toplam: 23 bin 472 lira

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