Millî Savunma Bakanı Akar: Üniforma kolaydı, şimdi her sabah kıyafet seçmek zorunda kalıyorum, üstelik maliyeti de yüksek

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat, eski Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Siyasete alıştınız mı?” Sorusuna, “Üniforma kolaydı, şimdi her sabah kıyafet seçmek zorunda kalıyorum. Üstelik maliyeti de yüksek” yanıtını verdiğini yazdı. Fırat, Akar’ın iki üniformasını da torunlarına sakladığını dile getirdi.

Hande Fırat yazısında şu ifadeleri kullandı:

Darbe iddialarına ilişkin yine Bakan Akar’ın açıklamalarından yola çıkarak şu tespitleri yapabiliriz:

TSK anayasal ve yasal çerçevede şeffaf çalışıyor.

TSK’da FETÖ ile mücadelede azalma, eksilme ve yavaşlama yok.

Rand raporu kullanılarak içeride bazı kesimler fitne, nifak üretmeye çalışıyor.

Gelelim iki önemli noktaya... Rand raporu üzerinden eksik ve yanlış tercüme ile kendisini “Amerikancı” olarak göstermeye çalışanlara Bakan Akar sert tepki gösterdi. Vesayet konusunda ise eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ismini telaffuz etmedi ama “Aklımızdan geçen her şeyi söylersek sistem karışır, ‘Ben böyle hissettim’ demek kafaları karıştırır” dedi.

Siyasete alıştı mı?

Bakan Akar, hayatında pek bir değişiklik olmadığını söyledi. Siyasete alışmış ama üniformasızlıkta zorlanıyor. “Üniforma kolaydı, şimdi her sabah kıyafet seçmek zorunda kalıyorum. Üstelik maliyeti de yüksek” dedi. İki üniformasını ise torunlarına hatıra olarak saklamış...

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