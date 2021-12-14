Milli Savunma Bakanı Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir

"PKK/YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz. Şanlı bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden kahramanlarımız şehitliklerde yan yana yatıyor. Başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere şehitliklere baktığınızda bu resmi açıkça görürsünüz. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadılar, bugün de yarın da başarılı olamayacak."