Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'da kullanılan sahte kan durdurucu turnikede topu Savunma Sanayii Başkanlığı’na attı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kanama durdurucu olarak kullandığı belgesiz ve ‘sahte’ tıbbi ürünleri sordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tedarik bakanlığımızca gerçekleştirilmemiştir” diyerek sorumluluğu ihaleyi yapan Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) attı.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, Akar’ın yanıtını eleştiren Emir, “Söz konusu tedarikin SSB tarafından yapıldığını biz zaten söylüyoruz. MSB’nin sahte ve belgesiz ürünlerin kullanımına nasıl onay verdiğini soruyoruz” diye konuştu.

“Kim onay verdi?”

Sağlık Bakanlığı’nın “operasyon bölgesinde işe yaramaz” uyarısına rağmen askerin ilkyardım çantasına 15 bin adet belgesiz ve ruhsatsız kanama durdurucunun nasıl konulduğu sorusunun yanıtsız kaldığını belirten Emir, “Buna kimler onay verdi? Testleri yapılmamış taklit bir ürün hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı hem de Özel Kuvvetleri Komutanlığı envanterine nasıl ve hangi yolla girmiştir? MSB, bir an önce TSK’ye sahte ürün veren, askerin hayatını tehlikeye atan firmaları kimlerin koruduğunu ortaya çıkaracak soruşturmaları başlatmalı” diye konuştu.