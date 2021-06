Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, birlik komutanlarıyla video konferans yoluyla görüştü. Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Akar, Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu vurguladı.

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz."