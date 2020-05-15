Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler 31 Mayıs'ta, celpler 5 Haziran'da, bedelli askerlikte yeniden alımlar 20 Haziran'da başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon bölgelerinde Koronavirüs vakasının olmadığını ifade etti. "1 hazirandan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz" diyen Bakan Akar, terhislerin 31 Mayıs'ta, celplerin 5 Haziran'da, bedelli askerlikte yeniden alımların da 20 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir işçi kardeşimiz vefat etti bir işçi kardeşimiz de yoğun bakımda onun dışında askerlerde herhangi bir sıkıntı yok."

"Haftada 100 bin ulum imal edebilecek durumdayız."

"Şu anda maske üretim makinası yapıyoruz."

"Genel bir normalleşme planı var. Biz de bunun içinde TSK olarak bize düşen bölümlerini çalıştık, çalışıyoruz. Yurt dışı ile olan münasebetlerimizde ilgili arkadaşlarımızın fedakar davranışlarıyla herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Operasyonların etkilenmemesi önemliydi. Şu anda bunu da başarmış bulunuyoruz. Ama bu hiçbir zaman oldu bitti meselesi değil .Tüm önlemleri ilk günkü ciddiyetle sürdürüyoruz. Bunun yanında normalleşme çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Temin, atama ve eğitimlerimizi 1 Haziran'dan itibaren başlatmayı düşünüyoruz.

"Celplerin ve terhislerin başlaması konusunda tüm çalışmaları yaptık .En önemli amacımız terhis olan mehmetciğimizin sağlıklı olarak evine gitmesi, geleceklerin de sağlıklı olarak birliğe katılması. Şu anda 31 Matyıs'tan itibaren terhislerin başlaması. 5 Haziran'dan itibaren de celplerin başlamasını planladık."

"Bedelli askerliğin uzaktan eğitimle yapılması gibi bir konu gündemimizde yok."

"(FETÖ ile mücadele) Bakan onayını bekleyen bir belge yok."

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