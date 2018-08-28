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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimiz huzur içinde yaşayacağı günler yakındır

"Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için TSK elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecek"

28 Ağustos 2018 00:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit olan Teğmen Celal Dağlı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek" dedi.

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