Millî Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik sınırlara hâkimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik sınırlara hâkimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız değildir" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor" dedi.

Afganistan'daki havalimanının işletilmesi konusuna ilişkin olarak, "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz" ifadesini kullandı. (AA)