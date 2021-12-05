Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği başkent Doha’da temaslarına devam ediyor.

Akar, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerinin ardından Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilerek, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik mutabık kalındı.