Milli Savunma Bakanı Akar: Kandil’deki hainler iki gece aynı yerde uyuyamıyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 şehit verilen Gara operasyonuna ilişkin konuştu.

Yaşananları “Orada özel kuvvetlerimiz kahramanca bir operasyon yapmıştır. Bu operasyon 16 şehit verdiğimiz mağaradan ibaret değildir. Tek tek birçok mağaralara girilmiştir. Şehitlerimizin olduğu mağaradaki alçak, vahşi, hain terörist, ateş açtıktan sonra hiçbir konuşma yapmadan, ‘Teslim ol’ çağrısına uymadan koşarak içeri gidip evlatlarımızı şehit etmiştir” diyerek anlatan Akar, “Kandil’dekiler dahil, iki gece üst üste aynı yerde uyumamaktadır” dedi.

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin aktardığına göre Bakan Akari Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek için Erciyes’e doğru çıktıkları yolda Gara operasyonuna ilişkin ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

“Böylesine vahşi bir hareketi bütün dünya PKK’nın içyüzü olarak görmelidir. 2016’da başlattığımız Fırat Kalkanı harekâtıyla birlikte Suriye’de, Irak’ta, nerede görülse teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Şimdi Gara’dan Kandil’e, oradan teröristlerin olduğu neresi varsa tamamına müdahale ediyoruz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Gara’da 53 terörist vardı, tamamı etkisiz hale getirildi. Çatışma yaşanan mağarada 6 terörist etkisiz hale getirildi, ikisi sağ ele geçirildi, geri kalanların tamamı diğer mağaralarda ve kaçtıkları yerde etkisiz hale getirildi. Şu anda bile kahramanlarımız teröristleri enselerinde. Kandil’dekiler dahil, iki gece üst üste aynı yerde uyumamaktadır.”

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