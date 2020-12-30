Millî Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından sınır birliklerinde denetim

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'da sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi'ne geçerek sınır ötesindeki harekât bölgeleri ile hudut hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Harekât bölgeleri ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferansla görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Brifinglerinin sonunda birlik komutanlarının, "Verilecek her vazifeye hazırız" demesi üzerine Bakan Akar, "Sizleri güçlü, kuvvetli, kararlı, azimli görmek bizlere güven veriyor" diye konuştu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın çok büyük faaliyetleri başarıyla yerine getirdiğini söyleyen Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıklar sonucu bu noktaya gelindi. 2020'de ülkemizin, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini esas alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah önümüzdeki yıl da başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Akar, "Aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Hepinizi kutluyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerde de başarılar diliyorum. Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadesini kullandı.