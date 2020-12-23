Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret
23 Aralık 2020 18:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, ilk olarak Yargıtay'a giderek, Yargıtay Başkanı Akarca ile bir araya geldi. Bakan Akar, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü. Bakan Akar, Akarca ve Şahin'e yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçmiş; İrfan Fidan'ın Yargıtay’da henüz hiçbir faaliyette bulunmadığı halde en yüksek oyu alması tepki toplamıştı.