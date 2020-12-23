Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçmiş; İrfan Fidan'ın Yargıtay’da henüz hiçbir faaliyette bulunmadığı halde en yüksek oyu alması tepki toplamıştı.