Milli Savunma Bakanı Akar'dan tank palet fabrikası açıklaması: BMC - Katar ortaklığına 40 milyon dolar ödeme yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın, “BMC, Türk ordusuna ne kadar fatura kesmiştir?” sorusuna yanıt verdi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait tank palet fabrikasının, 25 yıllığına bedelsiz olarak devredilen ve 50 milyon dolar yatırım yapacağı iddia edilen BMC-Katar ortaklığına; 2019 Eylül ayından bu yana 40 milyon dolar ödeme yapıldığını açıkladı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Millî Savunma Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Tank Palet Fabrikası'nı beş kuruş bedelsiz Katar’ın büyük ortağı olduğu bir şirkete peşkeş çektiniz; üç yıl geçti, elimizde ne Altay Tankı var ne de Tank Palet Fabrikası var. Fabrikamızı neden verdiniz? Bu devir işleminden sonra BMC acaba Türk ordusuna ne kadar fatura kesmiştir? Ne kadar para ödedik bu devam eden işlemler için” sorusunu yöneltti.

Akar, Ceylan’ın sorusuna; “Bu firmaya, Eylül 2019’dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığı, yaklaşık 40 milyon ABD doları bir ödeme yapılmıştır, kayıtlarımızda bu da mevcut” yanıtını verdi.

Özgür Ceylan’ın, Millî Savunma Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Bakan Hulusi Akar’a yönelttiği soru, Tank Paleti Fabrikası’nda yaşananları açığa çıkardı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Türkiye’de haksız zenginleşmenin en açık örneklerinden birinin Ethem Sancak olduğunu söyledi.

"Parayı cebine koydu ve ortadan kayboldu"

Özgür Ceylan, şöyle konuştu:

“Ethem Sancak 2014’te BMC fabrikasını, arazi değerinin yarısına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aldı, dönemin parasıyla 360 milyon dolar tuttu. Bir ay sonra yarısını 300 milyon dolara Katar ordusuna sattı, ilk bir ayda 120 milyon dolar net para kazandı. Kendi, kalan hissesinin yarısını Erdoğan’ın köylüsü Talip Öztürk’e sattı, geçtiğimiz haziran ayında da şirketin yarısını 480 milyon dolara Tosyalıya sattı; buradan 300 milyon dolar net para kazandı. Ethem Sancak’ın havadan 420 milyon dolar net kazancı var, parayı cebine koydu ve ortadan kayboldu."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Altay Tankı teslim tarihiyle ilgili farklı tarihlerde, farklı açıklamalar yapıldığını belirten Özgür Ceylan, “Tank Palet Fabrikasına gitti ve orada “Altay Tankı, 2023 başında orduya teslim edilecek.” dedi. Neye göre tarih veriyorsunuz? Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir? Bu tank ne zaman teslim edilecek” diye sordu.