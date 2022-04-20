Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe-Kilit Harekâtı' açıklaması: Birinci safha çok şükür kazasız belasız tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe-Kilit Harekâtı’na ilişkin, “Operasyonumuz devam edecek. Birinci safha planlandığı şekilde, çok şükür kazasız belasız tamamlandı. İki şehidimiz var; Ömer Üsteğmen ve Kaan Teğmen. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Hulusi Akar, AKP grup toplantısında önce TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Pençe-Kilit Harekâtı’na ilişkin şunları söyledi:

“Operasyonla ilgili, Pençe-Çelik ile ilgili bütün faaliyetlerimizi, bütün çalışmalarımızı gayet şeffaf bir şekilde devamlı sizlerle paylaşıyoruz, yeri ve zamanı geldiğinde. Yine bu operasyonla alakalı birkaç söz söylemek gerekirse; son derece ayrıntılı bir şekilde bir planlama yapıldı. Güzel bir koordinasyon yapıldı. Uzun süren bir çalışmanın, hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı. Bildiğiniz gibi pazar akşamı ve o günden şu ana kadar da faaliyetlerimiz planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor.

"Kazasız belasız tamamlandı"

Mehmetçiğin morali yüksek, gücü kuvveti yüksek, gayet güzel ve oradaki zorluklara rağmen büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla hedefleri ele geçirdi… Bu, birinci safha. Bu harekât sürecek daha. Onlarca mağara var, o mağaraların tek tek temizlenmesi lazım; o sözde barınakların, sığınakların, bütün şeylerin. Operasyonumuz devam edecek. Birinci safha planlandığı şekilde, çok şükür kazasız belasız tamamlandı. İki şehidimiz var; Ömer Üsteğmen ve Kaan Teğmen. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptığı da -tabii şunun altını çizmek istiyorum- gerçekten birliklerin önünde, Mehmetçiğin önünde, en ön safta ilerlemek sureti ile birliklere emir ve komuta ederken bir şahadet mertebesine erdiler. Onlara biz şükran borçluyuz. Onları da böyle saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Çıkış yolları olmadığını görüyoruz ve yalanlarla, hayallerle o teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Fakat bunun bir çıkar yol olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklanırsa saklansınlar, hangi taşın altına girerlerse girsinler herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Bunların Mehmetçiğe, adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu da bilmeleri lazım. Burada bizim kesinlikle geri adım atmamız söz konusu değil. Karadan, havadan elimizdeki tüm ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle bunları orada etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük… Ezcümle; bizim amacımız, bizim dileğimiz, temennimiz, 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak ve İnşallah kurtaracağız. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

İkisi sabah olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Bu arama ve tarama dediğimiz faaliyete devam ettikçe bunların sonuçlarının daha yüksek sayılara ulaşacağını söylemek yanlış olmaz.” (ANKA)