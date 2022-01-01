Milli Savunma Bakanı Akar’dan F-35 açıklaması: Yeni yılın başında heyetimiz gidecek, Washington’da tekrar bu konu konuşulacak

Milli Savuna Bakanı Hulusi Akar, F-35 krizi ile ilgili konuştu. “F-16 ayrı bir kulvar, F-35 ayrı bir kulvar. Ayrı konular. Biz Yabancı Askeri Satışlar kapsamında prosedürü uyguladık. F-16’larla ilgili gerekli istişareyi yaptık, yazı yazıldı. Bu yönde çalışma devam ediyor. F-35 meselesi ile ilgili ekimde ABD heyeti Türkiye’ye geldi. Problemler konuşuldu. Bir heyetimiz yeni yılın başında gidecek, tekrar bu konuyu konuşacak. Bu görüşme muhtemelen Washington’da olacak” diyen Akar, “Pozisyonumuzu açıkça ortaya koyduk, sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

Akar, “Madem bir NATO, bir savunma paktı var, Türkiye’nin gücü kuvveti NATO’nun gücünün katma değeri, siz Türkiye’nin gücünü açık-kapalı ambargolarla engellerseniz nasıl olacak diye NATO’da söylüyoruz” diye konuştu.

"F-35 uçağının alımı artık çok zor"

Hürriyet’ten Fatih Çekirge, kendisine konuşan Bakan Akar’ın F-35’lerle ilgili açıklaması hakkında, “Bakan Akar’ın cevaplarını son gelişmelerle birleştirip yorumlayınca, bendeki izlenim şu: F-35 uçağının alımı artık çok zor. O ihtimal bitmiş. Şimdi verilen 1 milyar 400 milyon doların nasıl ve ne kadarının geri alınacağı önemli... Yani tahsilat ve hesaplaşma meselesi...” diye yazdı.

Akar, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarını da şöyle açıkladı:

“Yeni güvenlik konsepti var. Terörü kaynağında kurutmak lazım. Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. Kaçtıkları yere kadar gideceğiz, teröristler nerede ise hedefimiz orası. Tek hedef terörist.”

"Birileri Türk-Kürt kardeşliğini bozmak amacıyla Türkler Kürtlerin peşinde gibi çarpıtmalar yapıyor"

Çekirge’nin aktardığına göre, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili de konuşan Bakan Akar’ın açıklamaları şöyle:

“Yeni güvenlik konsepti var. Terörü kaynağında kurutmak lazım. Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. Kaçtıkları yere kadar gideceğiz, teröristler nerede ise hedefimiz orası. Tek hedef terörist.”

“Birileri Türk-Kürt kardeşliğini bozmak amacıyla Türkler Kürtlerin peşinde gibi çarpıtmalar yapıyor. Asla ve kat’a böyle bir şey söz konusu değil. Bizim Kürtlerle veya herhangi bir etnik grupla husumetimiz yok, olamaz da. Tek hedefimiz terörist unsurlar. Irak ve Suriye başta olmak üzere bizim hiçbir ülkenin hakkında, toprağında gözümüz yok. Derdimiz sınırlarımızın, halkımızın güvenliği. Derecik’te sınıra yakın bölgede yaşayan bir vatandaşımız, her dakika terörist mi gelecek kaygısıyla rahat ve güven içinde yaşayamıyor. Terörü kaynağında kurutmazsanız, 3 bin kilometreye yakın kara hududumuz var, her metreye adam koysanız giriş çıkış olabilir.”

"Birileri bizim ne işimiz var Afrin’de diyorlar"

Akar, muhalefet kanadından gelen Afrin harekâtları eleştirilerine de şöyle yanıt verdi:

“Birileri bizim ne işimiz var Afrin’de diyorlar. Afrin’deki teröristler insanları adım atamaz hale getirdiler, Kilis’in, Reyhanlı’nın halini düşünün. Vatandaşlarımız camilere, okullara, tarlalara düşen roketler nedeniyle buralara gidemiyor ve çalışamıyordu. Oranın teröristlerden temizlenmesi gerekiyordu. Sonrasında Barış Pınarı Harekâtı’nı yaptık. Daha sonra anlaşma yapıldı.”

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