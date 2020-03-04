Millî Savunma Bakanı Akar'dan Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama: Amacımız siyasi çözüm ve barış

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşecek görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Amacımız siyasi çözüm ve barıştır" dedi.

Bakan Akar İdlib'de tırmanan gerilimin ve 34 askerin şehit olmasının ardından netleşen görüşmeye ilişkin, "Amacımız siyasi çözüm ve barıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Putin, yarın Moskova'da İdlib'de tırmanan krizi görüşecek.

Erdoğan'ın daha önce duyurduğu görüşme tarihini Kremlin, "Başkan'ın o gün işi var" ifadelerini kullanarak reddetmişti. Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından iki lider daha önce konuşulan 5 Mart'te Moskova'da buluşma kararı aldı.