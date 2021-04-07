Milli Savunma Bakanı Akar'dan "amiral bildirisi" açıklaması: Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar, bedeli neyse ödeyecekler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede Akar'ın, Montrö'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallerin "Bedeli neyse ödeyecekler" dediğini aktardı. Selvi, Akar'la görüşmesinden hareketle, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak da, "Benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" yorumunu yaptı.
"Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada da önemli vurgular vardı" diyen Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle
Hulusi Akar, bildiriyi, 'problemli bir durum' olarak değerlendirdi. 'Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Bunun ne manası var?' diye tepki gösterdi.
Bildiri ile bir dış bağlantı olup olmadığı sorusunu, son dönemlerde TSK’ya yönelik sistematik saldırılarla birleştirerek sordum. Hulusi Akar, ayrıntılı bir yanıt verdi. 'Bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür. Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız. Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var, başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş, yazmış insanlar, yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarıklı amiral işine tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sarıklı amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış.
"Bizim Atatürk hassasiyetimizi herkesin bilmesi lazım"
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir süredir sistematik bir saldırı altında olduğu gözden kaçmıyor. Onlardan biri de 'Sözleşmeli Subay/Astsubay yönergesinden Atatürk’ün çıkarıldığı' iddiası. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu iddiaya sert tepki gösterdi. 'Yeni bir yönerge yok. 2010’da yayımlanan yönergeler yürürlükte. Bu yönergelerde Atatürk’ün çıkarılması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü yeni bir yönerge yok. Birileri bir şey mi karıştırıyor, araştırılıyor. Bir kaşık suda fırtına çıkardılar. Bizim Atatürk hassasiyetimizi herkesin bilmesi lazım' dedi.
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