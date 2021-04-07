Milli Savunma Bakanı Akar'dan "amiral bildirisi" açıklaması: Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar, bedeli neyse ödeyecekler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede Akar'ın, Montrö'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallerin "Bedeli neyse ödeyecekler" dediğini aktardı. Selvi, Akar'la görüşmesinden hareketle, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak da, "Benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" yorumunu yaptı.

"Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada da önemli vurgular vardı" diyen Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle

Hulusi Akar, bildiriyi, 'problemli bir durum' olarak değerlendirdi. 'Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Bunun ne manası var?' diye tepki gösterdi.