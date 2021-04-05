Millî Savunma Bakanı Akar'dan "bildiri" açıklaması: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin olarak, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" açıklamasını yaptı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, TSK personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. Anayasada tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. TSK, kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. TSK, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen TSK, Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." (DHA)

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı.

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