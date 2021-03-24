Milli Savunma Bakanı Akar: Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasında

Alman Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Hulusi Akar, Almanya'nın olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade ederek "Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde özellikle Doğu Akdeniz konusunda başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere, Almanya'nın olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Akar, Doğu Akdeniz’i rekabet alanı olmaktan çıkarıp bir iş birliği havzasına dönüştürmenin, herkesin yararına olacağını vurguladı.

Yunanistan'ın, hava sahasının 10 mil olduğunu iddia etmesini eleştiren Bakan Akar, "Üç beş uçakla durumun değişmeyeceği aşikardır ve bunun Yunan halkına sadece ilave mali külfet getireceği ortadadır" diye konuştu.

Akar ayrıca, Brüksel'den, Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs meselesini Avrupa sorununa dönüştürmemesini isteyerek "AB, bu müzakerelere tarafsız ve önyargısız olmalıdır" dedi.