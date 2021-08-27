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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

27 Ağustos 2021 23:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan’da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar’ın görüşmede Afganistan’daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin’e taziyelerini ilettiği belirtildi.

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