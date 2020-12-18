Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye-ABD arasındaki müttefiklik bir S-400 için mi feda edilecek?

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı S-400 yaptırımlarına ilişkin olarak, "Türkiye-ABD arasında iş birliği müttefiklik ilişkileri var. Bir S-400 için bunları feda mı edeceksiniz? Fiili durum çıktı... Temennimiz uygun olmayan karardan ABD'li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hakim olması orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması" değerlendirmesini yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akar, "Türkiye, NATO'ye ve ABD'ye ittifaktan doğan sorumluluklarını yerine getirdi… Suriye AB'nin NATO'nun sınırı değil mi kim mücadele ediyor? DEAŞ ile Türkiye'nin yaptığı mücadele ortada. Böyle bir orduya 'DEAŞ ile iş birliği yapıyor' demek ahlaksızlık, alçaklıktır. Göğüs göğüse çarpışan, 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren tek ülke Türkiye. Bu bir süreç, muhakeme meselesi, kar-zarar hesabı; bunların hepsi yapılıyor, yapılacak" dedi.

"Yaptırım ölümcül olmaz"

Akar, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) yaptırımlar sebebiyle sıkıntıları olabilir, ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük. İHA, SİHA'mız yokken, İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince ne oldu? Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri, sonra sivil firmalar aldı başını gitti. Bakanlıkta, SSB çalışıyor olayın boyutları var. Sıkıntılar neler olabilir onların tespiti ve çözümü için neler yapabiliriz. Elimizde problemler ve neler yapabileceğimiz olacak. Hayat dinamik. ABD'de yönetim, bakanlar, bürokratları, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru. S-400 gizli saklı almadık, Patriot istedik. NATO'dan Patriot bataryaları geldi gitti. 83 milyonu korumak zorundayız. F35 konusunda da geniş yelpaze var. Global düşünce ile her tarafa bakıyoruz." diye konuştu.

Akar, "ABD'li muhataplarımıza da söyledim. 'F-35 ile arasında karışma olur' tartışmaları yapılıyor; bu mühendislik meselesi. Bizim mühendislerimiz 'olmaz' sizin mühendisleriniz 'olur' diyor. Otursun konuşsunlar. Yetmez mi, NATO'da gelsin. ABD Savunma Bakanı, 'F-35'i, S-400 etkiliyor' dedi. 'Kim dedi?' diye sorduk. 'ABD'li pilot...'; Peki pilot kaç kere F35 ile uçmuş, kaç kere S-400 ile karşı karşıya gelmiş? Bu şahit olmaz. İsrail'de F35 var Suriye'de S-400 var, onlar etkileşime mi giriyor? Kodlarını mı alıyor? Hayır.." ifadesini kullandı.

Akar açıklamalarında şunları kaydetti:

(SU-35 ve SU-57 seçeneği de düşünüldü mü?) Genel çalışma yapılıyor. Hiçbir şeyi ayrı değerlendirmiyoruz. Geniş bir alanda olaya bakıyoruz. Her türlü olasılık var. 83 milyonun savunma ve güvenliğinden sorumluyuz. Havada, denizde, karada savunma sanayii de gerekli ne varsa bunları yapma azim ve kararlılığındayız. Milli savunma sanayiine kamu özel sektörün destek olması lazım. Diplomatik ilişkileri de devam ettiriliyor, aklıselim, sağduyunun galip gelmesinin müttefiklik ruhunun gereğinin yapılmasını istiyoruz.

"Birinci önceliğimiz sulh ile çözüm"

(Bir ortak diğer ortağı atabilir mi?) F-35'te ortağız. İlk hareket (F-35'ten çıkarma) ortaya çıktığında, ortaklarımızdan gayrimemnunlar oldu. Ama sonra ABD elektromanyetik alanı herkes sustu. Bunun uygun olmadığını herkes biliyor. Bizim yaptığımız anlaşma açık. İlgili, sorumlu arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile değerlendiriliyor. Konu bütün yönleriyle çalışılıyor. 1.4 milyon dolar para ödedik, borcunu, ödemesini zamanında ödeyen, bin kalem malzeme yapan, bunu zamanında teslim eden önemli ortağımız diye en yetkililer söyledi. Birinci önceliğimiz sulh ile çözüm.

Türkiye-ABD arasında iş birliği müttefiklik ilişkileri var. Bir S-400 için bunları feda mı edeceksiniz? Fiili durum çıktı... Temennimiz uygun olmayan karardan ABD'li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hakim olması orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması.

"Karar gözden geçirilmeli"

Orta Doğu Kafkasya'ya baktığınızda vazgeçilmez müttefiki Türkiye var şu an bile askerler Türkiye ile ilişkilerimizi iyi diyor. Bu konuda etkin yetkin kişilerinin kararlarını gözden geçirerek bir kez daha değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz dostluktan yanayız. Biz 83 milyonun haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.