Milli Savunma Bakanı açıkladı; Genelkurmay ve tüm kuvvet komutanlıkları en geç 2019'a kadar Etimesgut'a taşınacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarının en geç 2019 yılına kadar Etimesgut'a taşınacağını söyledi. Bakan Işık, taşınan komutanlıkların ay-yıldız şeklindeki yeni binada yer alacağını da ifade etti.

Miliyet ve Vatan gazetelerinin Ankara temsilcileriyle buluşan Bakan Işık, karargâhların şehir merkezinden dışarıya taşınmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Karargahı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargahları şehrin merkezinden taşınacak. Etimesgut’ta Ay-Yıldız şeklinde yeni bina yapılacak. Proje tamamlanma aşamasında. Önce Milli Savunma Bakanlığı taşınacak, ardından da Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları... Tahmin ediyorum bakanlık 2019’da taşınır. Orada nükleer taarruz da dahil görev yapacak bir harekat birimi oluşturulacak."

Bakan Işık, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 9 HDP'li vekilin tutuklanmasıyla ilgili "HDP çıkmazı tercih etti" diyerek "Sonuçta hukukun, yargının yaptığı bir işlem, keşke davet edildiklerinde gidip ifade verselerdi, böyle bir gözaltına alınma olmasaydı. Sonuçta bir yargı faaliyeti. Kimse Türkiye’de yargıdan muaf değil." ifadesini kullandı.

Bakan Işık'ın konuyla ilgili Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikçan'a yaptığı açıklama şöyle:

"Kimse Türkiye’de yargıdan muaf değil. İfade verseler böyle bir tablo ortaya çıkmayacaktı. bu konuda yargının epey sabırlı davrandığını da gördük. (Çözüm sürecini kastederek) Bazı şeyleri yanlış yorumladığınızda, gittiğiniz yer de çıkmaz sokak oluyor. İki yol var, birisi sizin için belki daha lüks ama çıkmaz sokak. İkincisi belki biraz daha meşakkatli ama sonunda aydınlık var. HDP, o çıkmaz sokağı tercih etti.

HDP, Türkiye’de devlete, hükümete ağzına gelen her şeyi söyleyebiliyor ama PKK’ya ağzını açıp bir tek kelime söyleyemiyor. Canlı bomba eylemi oluyor, askerimiz şehit ediliyor, onlar hükümeti suçluyor. Hiçbir demokrasi terör örgütü sözcülüğüne rıza göstermez. Sabrın da bir sonu var. Demokratik kanalları değerlendirmek yerine, bu kanalları terör örgütünün güç kazanması için değerlendirmeye başlarsanız buna hiçbir demokratik ülke sessiz kalmaz. Siz teröristin cenazesine gidiyor, şiddeti öven sözleri söylüyorsunuz, canlı bombanın cenazesine gidiyorsunuz. Demokrasinin kırmızı çizgisi, terör ve şiddetin övülmesidir. Bu kırmızı çizgiyi aşan biri varsa, genel başkanmış, şuymuş, buymuş, hayır. Türkiye, hakikaten sabırlı davrandı. Dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra epey çağrı yapıldı. Sonuçta yaptıkları Türkiye’nin anayasasına, yasalarına açıkça aykırı işler. Ben bunu yapacağım, dokunulmazlıklar kalkacak, ifadeye çağrılacağım, seni tanımıyorum diyeceğim, gözaltına alınınca Türkiye’de siyasetçiler gözaltına alınıyor. Başka bir yol mu bıraktınız?"

"Rusya'nın dengelerini gözeterek hareket ediyoruz"

Bakan Işık Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in Musul operasyonu sorusuna "Şu anda bin 400 kilometrekareden fazla bir alan ÖSO tarafından kontrol altına alındı. Harekatın genel gidişatı iyi. Sadece şu sorunumuz var. PYD, kantonları birleştirmek için batıdan Bab’a doğru bir hamle yaptı, Türkiye de çok sert karşılık verdi. Sert karşılık olunca, bombardımanda epey bir zayiat verdi PYD. Rusya’nın da içinde olduğu dengeleri gözeterek hareket ediyoruz. Genelkurmay Başkanımız Rusya’ya gitti. Bu konuları görüşüyorlar. Hedef, Cumhurbaşkanımızın 45’e 90 dediği alanın tamamen kontrol altına alınması ve buradan tehdidin tekrar oluşmaması. Bu çalışma sürüyor. Bir başka hedef de PYD’nin böyle bir koridoru oluşturmasını engellemek." cevabını verdi.