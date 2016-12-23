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Milli Savunma Bakanı: 3 askerimiz DAEŞ’in elinde

"Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir"

23 Aralık 2016 23:40

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ”Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri: IŞİD videosunu inceliyoruz

 

Bakan Işık ayrıca, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

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