Milli Savunma Bakanı 250 kişilik pilot kadrosuna başvuru sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hava Harp Okuluna ara sınıflardan girmek için yoğun talep olduğunu açıkladı. Işık "İkinci sınıflarda 250 kişi alacağız, yaklaşık bin 250 kişilik bir müracaat oldu. Üçüncü sınıflarda da yüz kişi alacağız, burada da bin 100'ün üzerinde müracaat oldu. Bunlar sevindirici rakamlar" dedi.

Işık, dün Eskişehir'deki temasları kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işık, karargaha gelişinde Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı. Tören kıtasını selamlayan, komutanlık anı defterini imzalayan Işık, Orgeneral Küçükakyüz ile görüştü, komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı. Hava Harekat Merkezi Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Işık, burada Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan hava operasyonlarına ilişkin bilgi aldı.

“Hem inceleme hem teşekkür ziyareti”

Işık, ziyaretinin sonunda açıklamada, darbe girişimi sırasında “asker üniforması giyen hainlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’ni işgal ettiğini” hatırlattı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, derdest edilmeden önce Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nın devreye girmesine yönelik talimatı yazılı olarak göndermesinin ardından Eskişehir'deki komutanlığın kritik bir görev üstlendiğine dikkati çeken Işık, şöyle devam etti:

"Bu hainlerin Ankara'yı daha fazla bombalamaması ve bu işin bir an önce bitirilmesi için Eskişehir'deki hava harekat merkezi gerçekten büyük bir vazife ifa etti. Diyarbakır'dan kalkan F-16'ların, helikopterlerin indirilmesi, daha sonra 07.00'ye doğru, artık darbenin başarısız olduğu anlaşılınca Casa uçaklarıyla kaçmaya teşebbüs eden o hainlerin kaçmasını engellemek için pistlerin vurulması, bunu Eskişehir yaptı. Ondan dolayı bu ziyaret hem bir inceleme hem de teşekkür ziyareti oldu. Bu kalkışmaya yeltenen hainler asker elbisesi giymişti, onlar haindi ama onları da etkisiz hale getiren bizim kahraman Türk askerimizdi. Onun için ordumuza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz."

“Kritik seviyede değiliz ama ihtiyacımız var”

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ‘FETÖ'cülerin tasfiye edilmesinin ardından pilot açığının oluştuğunu belirten Bakan Işık, "Çok kritik seviyenin altında değiliz ama ihtiyacımız var." diye konuştu. Bunun giderilmesi amacıyla Hava Harp Okuluna ara sınıflardan öğrenci alınmasına yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreç sonunda ikinci sınıflarda 250 kişi alacağız, yaklaşık bin 250 kişilik bir müracaat oldu. Üçüncü sınıflarda da yüz kişi alacağız, burada da bin 100'ün üzerinde müracaat oldu. Bunlar sevindirici rakamlar. Daha sonra komisyon kurulup mülakatlar ve gerekli değerlendirmeler yapılacak ve inşallah bu yılın sonuna doğru da fiilen, en geç ikinci yarı yılda Hava Harp Okulu eğitime başlayacak."

Işık, Hava Harp Okulu’nun Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim vereceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta rektörümüzü atamış olacağız, bundan sonra da diğer kadrolara gerekli atamaları yapacağız. Şu andaki düşüncemiz Harp Akademileri Komutanlığının, Milli Savunma Üniversitesi rektörlük binası olarak değerlendirilmesi." dedi.

Bakan Işık, aralarında Kuleli'nin de bulunduğu kapatılan askeri liselerin binalarına ilişkin ise "Şu anda bu konularla ilgili değerlendirme yapılıyor. Benim şahsi düşüncem Kuleli'nin de deniz ve hava lisesinin de yine eğitim yuvası olarak devam etmesi." ifadesini kullandı.