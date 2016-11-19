Milli Savunma Bakanı: 150 general darbeye teşebbüs eder de karargâh nasıl bilmez?

Meclis’te Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 bütçesi görüşülürken 15 Temmuz da tartışıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “150 general darbeye teşebbüs eder de karargâh nasıl bilmez? Bunu A Genelkurmay başkanına, B Genelkurmay başkanına fatura edip işin içinden çıkamayız” dedi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun aktardığına göre, Işık özetle şunları söyledi:

"Bir meczup işi değil"

“Bunun bir sıradan iktidar mücadelesi olmadığı ve gerçekten emperyalist güçlerin bu noktadaki rolü araştırılıyor. Ümit ederiz ki başka güç çıkmasın. Ama ortadaki veriler, bunun tek başına bir meczubun yapamayacağı hareket olduğunu da ortaya koyuyor. FETÖ’nün TSK’da en çok yuvalandığı dönem 28 Şubat öncesi ve bu sırada. Meczup işi değil kesinlikle, bunu bilmemiz lazım.

"8 er FETÖ kurbanı olabilir"

"Eğer bu darbeye teşebbüs etmeselerdi, 30 Ağustos Şûrası’nda çok ciddi sayıda bugün içeride olan FETÖ’cülerin çok önemli bir kısmı zaten ordudan atılacaktı. Bunu onlar da biliyorlar. Dolayısıyla bir günde tespit edilmiş değil. 8 tane erimiz var, bunların durumunu tek tek inceleyip sonuçlandıracağız. Gerçekten darbeciler tarafından vurulduysa elbette ki onlara şehit unvanını vereceğiz.

TSK yaralı ifadesi

"‘TSK’da uçacak pilot yok’ derseniz bu haksızlık olur. Acil ihtiyacı karşılayacak pilotumuz var, ama standardın altındayız. Bununla ilgili çalışmayı çok ciddi yapıyoruz. ‘TSK yaralı’ ifadesine katılmıyorum. Aslında TSK içindeki bu hainlerin temizlenmesinden sonra çok daha güçlü.

"Bir milletvekilinin, herhangi birinin (Türkiye gazetesi yazarı) yazdığı şeyi buraya getirmesi, bu konuya en azından katıldığı gibi bir ifade, bu anlama gelir. Hiçbir hükümet bir darbeyi önceden bilip de ona yönelik tedbiri almamazlık edemez. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca televizyona çıktı, o gece neler yaşadığını dakika dakika anlattı. Toplum da çok büyük oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda samimi olduğunu ifade ediyor.

"Prusya modeli bitiyor"

"TSK, Prusya modeli bir yapıdır, Prusya modelinde de çok katı bir emir-komuta zinciri vardır. Asker de sivil de çok katı bir şekilde ayrılmıştır. Prusya modelini Almanlar bile 1900’lerde terk ettiler. Modeli katı bir şekilde uygulayan sadece Türkiye var. Yani ‘Bu yapı AK Parti iktidarı döneminde TSK’ya çöreklendi’ dersek, bu büyük bir yanlış olur. Yani TSK’nın işleyişi tamamen kendi içinde. Elinde silah olan kişiye bütün yetkiyi verdiğiniz zaman kendinde insan üstü güçler vehmedebilir. Yarın oraya çetö, metö ne gelirse, bunları buraya getirmeyecek tedbirleri almak zorundayız.

"Sabiha Gökçen satılabilir"

"Sivil Savunma Müsteşarlığı’ndan sorumlu bir bakan olarak; ‘Biz bu Sabiha Gökçen’i değerinde satalım, oradan gelen kaynağı da TSK’nın modernizasyonunda yeni projeler için kullanalım’ diye düşüncemiz var. Sayın Başbakanımıza da sunduk.”

S-400 yanıt: Rusya ile yoğun çalışıyoruz

"Türkiye’nin, S-400 hava savunma sistemi almak için Rusya ile görüştüğü haberini Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da doğruladı. Işık dün ROKETSAN’daki güdümlü füze teslimi töreni sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şunları söyledi: “Bu tek boyutlu sürdürülmüyor. Sadece Rusya ile S-400 için görüşmüyoruz, bunun dışında bu konuda elinde sistem olan diğer ülkelerle de görüşmeler yapılıyor. Rusya’nın şu andaki tavrı olumlu. Bu noktada ümit ederiz ki özellikle NATO üyesi ülkeler daha ciddi bir gayret gösterirler ve NATO’yla uyumlu bir füze savunma sistemimiz olur ama biz hiçbir zaman Rusya’nın bu teklifini de gözardı etmiyoruz. Bunun üzerinde de yoğun şekilde çalışıyoruz.”

"Meclis Rusya'yla yeniden dost"

"TBMM, Rusya ile yeniden ‘dost’ oluyor. Rusya, uçak krizi sonrası Meclis’in parlamentolararası dostluk grubu kurduğu ülkeler listesinden çıkarılmıştı. Rusya ile gelişen olumlu ilişkiler Meclis’e de yansıdı. Rusya ile yeniden parlamentolararası dostluk grubu kurulması için çalışma başlatıldı. Son aşamaya gelen çalışmayla üyelerin de belirlenmesiyle Rusya ile dostluk grubunun önümüzdeki hafta kurulması bekleniyor."