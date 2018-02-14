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Politika

Milli Savunma Bakan Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

Canikli ile Mattis'in, Brüksel'deki görüşmesi 50 dakika sürdü

14 Şubat 2018 23:37

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Canikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen 'aile fotoğrafı'nda yer aldı.

Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli daha sonra a ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi. İki ismin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

Öte yandan Bakan Canikli'nin, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile yapacağı görüşme yarına alındı. 

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Milli Savunma BakanıNurettin CanikliABD Savunma BakanıJames Mattis

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