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MİLLİ Savuma Bakanlığı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savuma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

31 Ekim 2018 21:05

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savuma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle: Şanlıurfa Suruç\'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018’de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi’nin 51\'inci maddesinde yer alan \"Meşru Müdafaa Hakkı\" ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir.

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