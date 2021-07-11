Milli Saraylar Başkanı Yıldız: Sadece Topkapı değil Türkiye’nin pek çok müzesinden 100 civarında eser Çamlıca Müzesi'ne gidecek

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, "Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Müzesi’ne eserler gideceğine dair haberler de var. Eser gidecek mi?" sorusuna, "Bunun doğruluk payı var. Çamlıca Müzesi’yle ilgili bir çalışma Kültür Bakanlığı döneminde başlamış. 10 bin metrekare alanlık modern bir müzeden söz ediyoruz. Sadece Topkapı değil Türkiye’nin pek çok müzesinden eser gidecek oraya." yanıtını verdi.

Yıldız, "Bunun doğruluk payı var. Çamlıca Müzesi’yle ilgili bir çalışma Kültür Bakanlığı döneminde başlamış. 10 bin metrekare alanlık modern bir müzeden söz ediyoruz. Sadece Topkapı değil Türkiye’nin pek çok müzesinden eser gidecek oraya. Topkapı Sarayı’nın koleksiyonlarını alıp gitmek değil çeşitli müzelerin koleksiyonlarından karma bir sergi oluşturma projesi söz konusu. Zannediyorum her müzeden seçilen eser sayısı 100 civarında olacak."dedi.

Yıldız, Milliyet gazetesinin sorularına şu yanıtları verdi:

"-Darphane binalarının depo olması gündeme geldi. Sonra ofis olacağı söylendi. Oradaki son durum nedir peki?

Ofis değil müze oluyor. Çok önem verdiğimiz Porselenler Müzesi projemiz var. İlber Ortaylı Hocamız danışman komitesi üyesi. 13 bini Çin olmak üzere çok ciddi bir porselen koleksiyonumuz var. Darphane binalarının talihsizliği Arkeoloji Müzesi’nin yıllardır çok ağır bir yükü olması. Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu kampüste sergileme imkânı yok. Kültür Bakanlığı’ndaki meslektaşlarımızla irtibat halindeyiz. Yıllık 8 bine yakın eser girdisi olan müzeden bahsediyoruz. Mutlaka bir yerlerde modern depolara sahip olması lazım.

-Bu tip projelerde akla envanter ve dijital arşiv sorunu geliyor...

O sorun bizim kurumumuzda yok çok şükür. Çünkü biz Topkapı Sarayı’ndaki eserleri saydıktan sonra dijital olarak arşivimize ekledik. Zaten bünyemizdeki diğer kurumlarda yaklaşık 2010’dan beri bu uygulama var. Ama elbette her zaman daha iyisi mümkün. Eserlerimizin internet ortamında da ziyaretçi ile buluşabilmesi için daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ihtiyacımız var. Bu nedenle ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçılarını davet edip çok kaliteli fotoğraflarını ziyaretçilerle buluşturma yolunda bir çalışmamız var.

-Çamlıca Müzesi’nde eserler götürülürken ya da Arkeoloji Müzesi’ndeki eserler depo müzelere giderken taşımada onlara zarar gelmemesi için ne tip önlemler alınıyor?

Bütün meslektaşlar şunu çok net biliyorlar Türkiye’de eser taşımacılığı fevkalade profesyonelce yapılıyor. Biz geçtiğimiz yıl Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki 35 metrekarelik “Çölde Av” tablosunu taşımak için üç ülkeden uzmanlar getirdik. Üç aylık bir çalışmayla taşıyabildik.

-Yıldız Sarayı’nda durum nedir peki?

Yıldız Sarayı uluslararası ziyaretçinin en çok merak ettiği saraylardan biri. Çünkü hiçbir zaman görülememiş. Şu an orada da çok ciddi bir ilerleme var. İki yıl içinde Yıldız Sarayı’nda da önemli bölümler ziyaretçiyle buluşabilecek."