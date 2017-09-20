Milli şairin hayatı Bayramiç'te anlatılacak

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde milli şair Mehmet Akif Ersoy\'un hayatını konu alan \'Asımın Nesli İstiklal\' filmini çekecek olan ekip, çekimlere başlamadan önce AK Partili Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan\'ı ziyaret etti.

Bayramiç İlçesi, önümüzdeki kasım ayında İstiklal Marşı\'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy\'un hayatını konu alan \'Asımın Nesli İstiklal\' filminin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Filmin yapımcıları İmay Yapım\'ın ortakları İbrahim Akbaba, Yeşim Erberk ve proje genel koordinatörü Zafer Kayaokay, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan\'ı makamında ziyaret etti. Film ekibi Başkan Arslan\'a ziyaretleri sırasında Osmanlı tuğrası hediye etti. Daha sonra Başkan Arslan ile birlikte Mehmet Akif Ersoy\'un yaşadığı evde incelemelerde bulunan ekip, Bayramiç\'in tarihi mekanlarını dolaşıp bilgi aldı. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy\'un yaşadığı evi gezen Zafer Kayaokay \"Milli şairimizin belki de ilk nefeslerini aldığı büyülü bir ortamdayız. Belediye Başkanımız vatan şairinin evini restore ettirmiş ama devletin ve hükümetin bu büyülü ortama ve eve daha çok destek vermesini diliyorum. Mehmet Akif Ersoy emperyalizme karşı 100 yıl önce dur demiş bir ozandır\" dedi.

Milli şairin çocukluğunda sıklıkla vakit geçirdiği taş köprüyü de dolaşan filmin yapımcılarından Yeşim Erberk ise \"Vatan şairimizin nefes aldığı, yaşadığı, çocukluğunu geçirdiği topraklarda bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu havayı soluduğumuz için bütün emeği geçenlere minnettarız\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy\'un çocukluğunu oynayacak oyuncunun seçmelerle belirleneceği öğrenildi.

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