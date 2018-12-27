Milli Şair İstiklal Caddesi'nde anıldı

İSTANBUL,(DHA)- İSTİKLAL Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 82’nci yıl dönümünde, hayatını kaybettiği Beyoğlu Mısır Apartmanı önünde anıldı. Anma programına Ersoy’un torunu Selma Argon da katıldı.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Milli Şair’in vefat ettiği İstiklal Caddesi’nde bulunan Mısır Apartmanı’nın önünde gerçekleştirilen programa İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ve Beyoğlu’nda bulunan vatandaşlar katıldı. Program Mehmet Akif Ersoy’un anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Beyoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi ve şiirleri okundu. Daha sonra protokol konuşmaları ile devam eden program son olarak Mehmet Akif Ersoy’un anısına çelenk ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

“MISIR APARTMANI’NIN BİZİM İÇİN MANEVİ DEĞERİ ÇOK BÜYÜK”

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon da, “Güzel bir topluluk. Gençler de burada. Asım’ın gençleri burada diye görüyorum. Bugün çok güzel ve özel bir gün. Mısır Apartmanı’nın bizim için manevi değeri çok büyük. Dedem döndükten sonra ancak 5-5 buçuk ay burada yaşayıp vefat etti. Her önünden geçtiğimizde dedemizi andık. Bugün mezarı başında da dualar okuduk. Dedemizi her zaman anlamamız gerektiğini ve şu günlerde de onun sözlerine ihtiyacımız olduğunu biliyorum” diye konuştu.

“MEHMET AKİF’İN DUYARLILIĞI ÇOK DAHA DERİN”

Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Mehmet Akif kendini etrafındaki olumsuzlukları görüp, kaygısız kalamayan insanlar vardır. Zaten hep duyarlı olmak isteriz. Mehmet Akif’in duyarlılığı çok daha derin. Memleket işgale uğramış, ciğeri yanıyor, kendi kendine mesuliyetler almış. Bir veteriner ama bir şair. İnsanların hissiyatını derinden hisseden bir sanatçı ruhlu insan. Bir olumsuzluk varsa nasıl durabiliriz ki? Onu kâh Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşurken kâh Anadolu’da insanları harekete geçirmeye çalışırken kâh miting alanlarında ve sonunda İstiklal Harbi kazanıldığında da işin ruhunu en iyi anlatan milli bir şair olarak görüyoruz” dedi.

“YAŞADIĞI APARTMANIN ÖNÜNE KARANFİL BIRAKMAYA GELDİK”

Mısır Apartmanı’na gelerek Ersoy’u anan lise öğrencisi Stephane Yumuch, “Biz bugün Beyoğlu Anadolu Lisesi olarak buraya Mehmet Akif Ersoy’u anmaya geldik. Kendisi çok ünlü bir şairimiz. Mehmet Akif Ersoy burada Mısır Apartmanı’nda yaşamış ve burada ölmüş ezan sesine yakın olmak için. Biz de onun için karanfil bırakmaya geldik” ifadelerini kullandı.

“ONUN UNUTULMAMASI BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SEVİNÇ”

Mehmet Akif Ersoy’u anmaya gelen lise öğrencisi İrem Bulut, “Gerçekten Mehmet Akif Ersoy’un yeri ve önemini biliyorum. Onun unutulmaması benim için büyük bir sevinç. Böyle bir törende onun huzurunda karanfil bırakmak büyük bir gurur olacak benim için. Vefat ettiği apartmana çiçek koymaya geldik. Çok heyecanlı ve gururluyum” dedi.