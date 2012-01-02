Milli Piyango'nun İstanbul talihlisi belli oldu

T24 - Milli Piyango'nun 4 talihlisinden biri İstanbul'da bir gecekonduda yaşayan 73 yaşındaki Yusuf Akoğlu oldu.





Milli Piyango talihlisinin Arnavutköy'de tek katlı bir evde yaşadığı ortaya çıktı. Kendisine piyango çıktığını kahvehanede öğrenen Akoğlu, heyecandan evinin kapısını bile kilitlemeyi unutarak kayıplara karıştı. Akaoğlu'na sadece büyük ikramiye çıkmadı, seri olarak aldığı biletlerden 1 trilyon lira teselli ikramiyesi, 80 milyar lira ve amorti kazandı.





Büyük ikramiye isabet eden bilet bu bayiden satıldı



40 milyon lira isabet eden çeyrek bilet 5 metrekarelik bayiden satıldı.





40 milyon TL'lik büyük ikramiye isabet eden çeyrek biletlerden biri de Fatih'te Salih Kılıçlıoğlu'na ait bayiden satıldı



5 metrekare büyüklüğündeki dükkanında konuşan Salih Kılıçlıoğlu, bileti kime sattığını hatırlamadığını belirtti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği 4336149 numaralı bileti kendisinin sattığını dün öğrenen Salih Kılıçlıoğlu, "Talihli arkadaşımızın yeni yılını kutluyorum. Aynı zamanda yeni yılında aldığı parayla da başarılar diliyorum. Aldığı parayı kullanmasını bilsin. Parayı çarçur etmesin" dedi.



Aynı zamanda seyyarlara da bilet sattığını ifade eden Kılıçlıoğlu, "Büyük ikramiyeyi seyyarlar satıyor. Seyyar bayilerin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

