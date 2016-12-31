"Milli piyangodan kazanılan ikramiyelerin 1 kuruş vergisi yok"

Milliyet yazarı Prof. Dr. Metin Taş, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen on numara, şans topu, süper loto ve sayısal lotodan kazanılan ikramiyeler için vergi ödenmesine gerek olmadığını söyledi. "At yarışlarından ve iddaa’dan veya diğer kişi veya kurumlar tarafından düzenlenen çekilişlerden kazanılan ikramiyelerin sadece 4.068 TL’si için vergi yok" diyen Taş, "Kalanı için vergi ödenmesi gerekiyor. Anlayacağınız vergi bakımından Milli Piyango İdaresi’ne torpil geçilmiş" ifadesini kullandı.

Metin Taş'ın "Milli Piyango’ya vergi torpili" başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Malumunuz olduğu üzere, yeni yıla girilirken piyango bileti almak adeta bir ritüel haline gelmiş durumda. Gazete ve televizyonların konuyla ilgili haber yapması ise neredeyse zorunluluk gibi algılanıyor. Olasılıkları aynı olmasına rağmen “uğurlu” olduğu inancı yaygın olan bilet satış gişelerinde izdiham yaşanıyor. Peki, kazara ikramiye çıkarsa ne olacak?

Talihlilerin akrabalarının çoğalacağı, eski arkadaşları tarafından sıkça aranacağı ve psikolojisinin bozulacağı biliniyor. Bilinmeyen, bu ikramiyelerin vergisinin ne olacağı...

İster inanın, ister inanmayın ikramiyelerin 1 kuruş vergisi yok. Sadece Milli Piyango biletinin değil; Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen; on numara, şans topu, süper loto ve sayısal lotodan kazanılan ikramiyeler için de vergi ödenmesi gerekmiyor.

At yarışlarından ve iddaa’dan veya diğer kişi veya kurumlar tarafından düzenlenen çekilişlerden kazanılan ikramiyelerin sadece 4.068 TL’si için vergi yok. Kalanı için vergi ödenmesi gerekiyor. Anlayacağınız vergi bakımından Milli Piyango İdaresi’ne torpil geçilmiş...

Damat vergisi

Sempatik işadamı Ali Ağaoğlu’nun kızını evlendirdiğine ilişkin haberler magazin basınında epey yer tuttu. “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar” hesabı, düğünün görkemine ilişkin tüm detaylar magazin basınına epey malzeme vermiş durumda.

Bu haberlerde gözümüze çarpan ayrıntı ise Ali Ağaoğlu’nun damadına 28 milyon liralık yalı hediye ettiğiydi.

“Eee ne var bunda” diyebilirsiniz. İzninizle açıklayalım. Damada verilen bu hediye üzerinden veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekiyor. Yeri gelmişken belirtelim, kanuna göre örf ve adetlere dayalı olarak alınması ve verilmesi alışılmış olan çeyiz, yüz görümlüğü vb. için vergi ödenmesi gerekmiyor.

Ancak, örf ve adetin hukuk kaynağı olarak alınabilmesi için uzun süredir uygulanagelmesi, herkesçe bilinmesi ve yasaya aykırı olmaması gerekiyor. Yani burada sözü edilen; bilezik, beşibiryerde gibi geleneksel hediyeler. Bizim örflerimizde damada yalı hediye etme yer almadığına göre, yalının istisna kapsamına girmeyeceği açık.

Yalının değeri haberlerde yer aldığı gibi 28 milyon ise damadın bir ay içinde beyanname vererek 11.070.000 TL veraset ve intikal vergisi ödemesi gerekiyor. Oysa aynı yalıyı kızına hediye etseydi vergi yarı yarıya azalacaktı. Ne diyelim, yaktın damadı Ali Bey...

Ortak giderlere katılmaktan kaçınılmaz

Bir okurumuz, giriş katında oturduğu için asansörden yararlanmadığını, asansör masraflarını ödemek istemediğini belirterek bunun mümkün olup olmadığını sormuş. Benzeri konularla (örneğin çatı tamiri) uygulamada sıkça karşılaşılıyor. Bu sebeple konuyu kısa ve öz aktarmak istedik.

Aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça kat maliklerinden her biri;

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,

Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya gerek olmadığını ileri sürerek ödemekten kaçınamaz.