Milli Piyango'dan 30 milyon TL

T24 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulmaya başlanacak. Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 30 milyon lira verecek.



Milli Piyango İdaresi'nin Merkez Bankası Banknot Matbaasında bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri, bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 30 liradan, yarım bilet 15 liradan, çeyrek biletler ise 7,5 liradan satılacak.

Özel çekilişte son 2 yıl 25 milyon lira olan büyük ikramiye, bu yıl 5 milyon lira artırıldı ve 30 milyon liraya çıkarıldı.

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl da 5 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi 1 adet 5 milyon lira verecek.

Çekilişin 3. büyük ikramiyesi olan 1 milyon lirada ise ikramiye adedi zamlandı. 2008'de 1 adet olan 1 milyon liralık büyük ikramiye, bu yıl 5'e yükseltildi. 500 bin liralık ikramiye sayısı da, 1 yerine 5 oldu. Milli Piyangonun milyonluk ikramiyeleri artırmasıyla birlikte ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3 kişi, en fazla da 13 kişi, 2010'a milyoner olarak girebilecek.



Diğer ikramiyeler

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 10 adet 100 bin lira, 50 adet 50 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 150 adet bin lira, 2 bin adet 500 lira, 10 bin adet 200 lira, 30 bin adet de 150 lira, 120 bin adet 90 lira, 800 bin adet de 60 lira verecek.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 30 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 30 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 962 bin 585 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 176 milyon 340 bin lira olacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Piyangonun şans oyunlarında bugüne kadar Süper Loto ile 1 kişiye en fazla 24,9 milyon lira kazandıran Talih Kuşu, yılbaşı ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde tarihinde ilk kez 1 kişiye 30 milyon lira ödeyecek.



Büyük ikramiyenin tarihçesi

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, Talih Kuşunun büyük ikramiyesi son 20 yılda 2 bin kat artış gösterdi. 1990 yılında 15 milyar lira (bugüne göre 15 bin lira) olan büyük ikramiye, 1995 yılında 80 milyar lira, 1998 yılında 600 milyar lira, 1999 yılında ise 1 trilyon lira oldu. 2000 yılında 3 trilyon liraya, 2001 yılında 5 trilyon liraya, 2002 yılında 8 trilyon liraya, 2003 yılında 10 trilyon liraya, 2004 yılında da 15 trilyon liraya çıkan büyük ikramiye, 2005 yılında 20 trilyon lira oldu. Ancak, söz konusu yıl paradan 6 sıfır atılması sonucu büyük ikramiye 20 milyon YTL olarak ödendi. 2006 yılında da büyük ikramiye değişmedi. 2007 yılında 25 milyon YTL olarak belirlenen yılbaşı büyük ikramiyesi, 2008 yılında da aynı kaldı.



20 milyon dolarlık ikramiye

Milli Piyangonun büyük ikramiyesi döviz bazında da 20 milyon dolara yaklaşıyor.

Talih kuşu, 1990 yılında döviz bazında 5 milyon 114 bin 217 dolar, 2000 yılında 4 milyon 447 bin 685 dolar, 2005 yılında ise 14 milyon 786 bin 337 dolar büyük ikramiye vermişti.

Büyük ikramiye, 2007 yılında 21 milyon 430 bin dolar, 2008 yılında ise 16 milyon 324 bin 931 dolar olarak hesaplanmıştı. 30 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, yıllık net getirisi 2 milyon 358 bin lirayı bulacak.

30 milyon lira ile 79 bin 365 adet Cumhuriyet altını alınabilecek. Aynı şekilde tanesi 500 bin liradan 60 adet lüks konut veya tanesi 200 bin liradan 150 ev edinilebilecek.





İkramiye tablosu



Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak ikramiyeler şöyle:



İKRAMİYE ADEDİ İKRAMİYE MİKTARI (TL)

------------------------ --------------------------------

1 30.000.000

1 5.000.000

5 1.000.000

5 500.000

10 100.000

50 50.000

100 10.000

200 5.000

150 1.000

2.000 500

10.000 200

30.000 150

120.000 90

800.000 60

2.000.000 30

63 teselli ikramiyesi 30.000





Büyük ikramiyeler

Milli Piyangonun 1990-2009 dönemindeki yılbaşı büyük ikramiye tutarları da şöyle:





YILLAR BÜYÜK İKRAMİYE







TL/YTL DOLAR

------- -------------------- ----------------

1990 15 milyar TL 5.114,217

1991 22 milyar TL 4.326.450

1992 30 milyar TL 3.499.358

1993 33 milyar TL 2.277.904

1994 55 milyar TL 1.428.757

1995 80 milyar TL 1.344.515

1996 150 milyar TL 1.395.284

1997 300 milyar TL 1.394.635

1998 600 milyar TL 1.918.649

1999 1 trilyon TL 1.842.628

2000 3 trilyon TL 4.477.685

2001 5 trilyon TL 3.439.700

2002 8 trilyon TL 4.787.000

2003 10 trilyon TL 7.132.667

2004 15 trilyon TL 11.137.511

2005 20 milyon YTL 14.786.337

2006 20 milyon YTL 13.245.033

2007 25 milyon YTL 21.429.796

2008 25 milyon YTL 16.324.931

2009 30 milyon TL 19.998.000