T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Milli Piyango'da kazanan numaralar belli oldu

9 Kasım çekilişinde büyük ikramiye Ankara'ya gitti

10 Kasım 2016 01:12

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Kasım tarihli  çekişişte büyük ikramiye Ankara'ya gitti.

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun noter eşliğinde yapılan çekilişi ile büyük ikramiyeyi kazanan numaralı bilet belli oldu. İşte, Milli Piyango sonuçları ve kazanan numaralar:

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar

034629

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

596546

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

006912 478109 581657

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

011497 074600 251426 523167 595490

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002769 005269 012149 047175 118642 147605 
188044 237227 281062 305778 378695 423240 
454958 461586 497295 551582 563339 583071 
586734 595864

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

010060 010092 013256 023716 025868 027309 
027698 032138 037398 056144 062044 065078 
065425 068495 081892 095924 104917 115490 
122917 130237 134593 135072 136552 154688 
157350 165272 178943 181639 184114 210298 
215664 222921 226337 227267 231895 233139 
236091 245029 248568 263883 265758 265812 
268744 272326 274194 277387 283548 288910 
305806 307692 310515 315370 319608 321604 
321903 323473 327534 335586 349895 354607 
359009 364013 366761 375307 379860 388836 
391948 399815 401950 405047 418234 418268 
436747 450153 450692 463797 466015 479657 
481035 495062 500356 504571 505773 512113 
518553 530231 539631 541251 557659 559480 
568113 570257 570897 571012 575842 577109 
582015 582761 591068 599982

ETİKETLER

milli piyangobilet9 kasımçekilişsonuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24