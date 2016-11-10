Milli Piyango'da kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Kasım tarihli çekişişte büyük ikramiye Ankara'ya gitti.

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun noter eşliğinde yapılan çekilişi ile büyük ikramiyeyi kazanan numaralı bilet belli oldu. İşte, Milli Piyango sonuçları ve kazanan numaralar:

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar

034629

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

596546

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

006912 478109 581657

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

011497 074600 251426 523167 595490

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002769 005269 012149 047175 118642 147605

188044 237227 281062 305778 378695 423240

454958 461586 497295 551582 563339 583071

586734 595864

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

010060 010092 013256 023716 025868 027309

027698 032138 037398 056144 062044 065078

065425 068495 081892 095924 104917 115490

122917 130237 134593 135072 136552 154688

157350 165272 178943 181639 184114 210298

215664 222921 226337 227267 231895 233139

236091 245029 248568 263883 265758 265812

268744 272326 274194 277387 283548 288910

305806 307692 310515 315370 319608 321604

321903 323473 327534 335586 349895 354607

359009 364013 366761 375307 379860 388836

391948 399815 401950 405047 418234 418268

436747 450153 450692 463797 466015 479657

481035 495062 500356 504571 505773 512113

518553 530231 539631 541251 557659 559480

568113 570257 570897 571012 575842 577109

582015 582761 591068 599982