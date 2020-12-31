Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi kazandıran numara

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 100 milyonluk büyük ikramiye, "9-8-8-4-7-5-7" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Noter, numaraların satılan bir bilete ait olduğunu doğruladı. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak açıklandı.

10 milyon TL'lik 2. en büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise "3-8-1-3-2-5-2" ve "8-2-1-6-7-7-6" oldu. Çekilişte amorti rakamları (0) ve (5) olarak belirlendi.

Çekiliş sonunda, 5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248 ve 1091609 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 10 bin liralık, 30 adet 120 bin liralık, 10 adet 1 milyon liralık ikramiye çekilişlerinin ardından 2 adet 10 milyon liralık ikramiye çekilişi yapılıyor yapılıyor. Toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL.