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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu 

ANKARA,(DHA) MİLLİ Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti

01 Ocak 2018 03:18

ANKARA,(DHA) MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.
Milli Piyango\'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul\'da satıldı. 

AMORTİLER 4 VE 6 OLDU 
Milli Piyango\'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu.  Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye \"0798081\" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise \"2551923\" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları \"9201621\", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da \"8757022\" oldu.


61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA :
9794035

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA :
0798081

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:
2551923

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 
9201621

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 
8757022

500 BİN TL KAZANAN NUMARA:
4136086

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