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Yaşam

Milli Piyango umudu yağmur çamur dinlemedi; Nimet Abla'da metrelerce kuyruk oluştu

Milli Piyango'nu bu sene büyük ikramiye olarak belirliği rakam 61 milyon lira

17 Aralık 2017 20:36

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı’daki Nimet Abla gişelerinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Hürriyet'in haberine göre, Milli Piyango’nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, Eminönü’ndeki Nimet Abla gişelerine akın etti.


Yağmura rağmen gişelerin önünde uzun kuyruk oluşturanlar saatlerce bekledi. Yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var.

Eminönü’ndeki uzun kuyrukta beklemek istemeyenler de çevredeki seyyar satıcılardan yılbaşı bileti aldı.

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