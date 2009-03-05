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Yaşam

Milli Piyango talihlisi memur olmak istiyor

1995'te Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiyesini kazanan kişi, paraları bitirince tekrar devlet memuru olabilmek için mahkemeye başvurdu.

05 Mart 2009 02:00

Edirne'de, 1995'te Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiyesini kazanan kişi, paraları bitirince tekrar devlet memuru olabilmek için mahkemeye başvurdu.

Edirne Belediyesi’nde sözleşmeli işçi olarak çalışan Ahmet Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, Milli Piyango'nun 9 Eylül 1995'teki çekilişinde aldığı yarım bilete 10 milyar lira isabet ettiğini söyledi.

Kazandığı 10 milyar liranın kendisine hayır getirmediğini, her geçen gün huzurunun bozulduğunu anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

''İşler umduğum gibi gitmedi. Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Edirne Sigorta Hastanesi’nde memur olarak görev yapıyordum. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Şimdi tüm dostlarımı kaybettim.''

Devlet memurluğuna geri dönmek istediğini, bunun için mahkemeye başvurduğunu bildiren Yalçınkaya, ''Keşke istifa etmeseydim. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın etrafından ne dost ne de tutunacak dal kalıyor. Şimdi hiç şans oyunu oynamıyorum. Bilet aldığıma bin pişman oldum. Şans oyunlarından para çıkan insanlara acıyorum'' dedi.

Bu akşamki süper loto çekilişine vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Yalçınkaya, şans oyunlarının sanıldığı gibi mutluluk getirmediğini öne sürdü.

(AA)

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