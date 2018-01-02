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Yaşam

Milli Piyango talihlisi, 5 milyon lirayla ne yapacağını anlattı

"TIR şoförlüğüne devam edeceğim"

02 Ocak 2018 20:26

Yılbaşı özel çekilişinde aldığı bilete 5 milyon lira çıkan Ordulu TIR şoförü Mutlu Gökmen Kaya, bu parayla ne yapacağını anlattı. 

Sözcü'de yer alan habere göre, “Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu’dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor'a 50 bin TL bağış yapacağım, TIR şoförlüğüne devam edeceğim” diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti: 

"Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara’da Milli Piyango’da karşılaştık. Bileti Ordu’dan bir bayi, Samsun’dan Milli Piyango’dan almış, Samsun’da satmış. Samsun’da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik."

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